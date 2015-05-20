《焦点》美联储官员认为6月不大可能升息--会议记录

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透调查访问的62名分析师中，有50人预期美联储将在第三季升息。联储官员多数还坚持着此前的说法，即该央行将在每次会议上都仔细审视数据和资产情况，考虑是否应升息，并且暗示9月可能实施首次升息。
近期美元回落且油价上涨，在会议记录中都得到关注。美元走软和能源成本上扬是推升通胀，并促使美联储升息的关键因素。
美联储已反复表示，不会急于升息，直到其“有理由相信”物价涨幅正升向2%的目标。周三发布的会议记录指出，基于市场的通胀指标虽然依然偏低，但已有小幅上升。(完)
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。