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货币新闻 | 2015年 5月 21日 星期四 06:51 BJT

《焦点》美联储官员认为6月不大可能升息--会议记录

路透调查访问的62名分析师中，有50人预期美联储将在第三季升息。联储官员多数还坚持着此前的说法，即该央行将在每次会议上都仔细审视数据和资产情况，考虑是否应升息，并且暗示9月可能实施首次升息。

近期美元回落且油价上涨，在会议记录中都得到关注。美元走软和能源成本上扬是推升通胀，并促使美联储升息的关键因素。

美联储已反复表示，不会急于升息，直到其“有理由相信”物价涨幅正升向2%的目标。周三发布的会议记录指出，基于市场的通胀指标虽然依然偏低，但已有小幅上升。(完)

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