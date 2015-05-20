《美国上市公司业绩公布日程表》--5月21日至5月28日

投行观点：Schneider National Inc初始评级为表现超越同业，目标价为24美元
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汤森路透5月20日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司：
公布时间 业绩季度及公司名称 代码
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5月21日 BMO Q1 2016 百思买(Best Buy)
5月21日 BMO Q1 2015 Dollar Tree Inc
5月21日 20:00 Q1 2015 Gap Inc
5月21日 AMC Q2 2015 惠普
5月21日 AMC Q3 2015 Intuit Inc
5月21日 BMO Q4 2015 Patterson Companies Inc
5月21日 AMC Q1 2015 Ross Stores Inc
5月22日 BMO Q3 2015 Campbell Soup Co
5月22日 BMO Q2 2015 Deere & Co
5月26日 BMO Q3 2015 Autozone Inc
5月27日 AMC Q3 2015 Costco Wholesale Corp
5月27日 BMO Q4 2015 Michael Kors Holdings Ltd
5月27日 BMO Q1 2015 蒂芙尼(Tiffany)
5月28日 AMC Q2 2015 Avago Technologies Ltd
5月28日 AMC Q1 2015 GameStop Corp
如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 汪红英；审校 戴素萍)
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