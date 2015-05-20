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亚洲 | 2015年 5月 21日 星期四 07:45 BJT

日本经济：削减债务计划需要央行未来数年维持公债收益率在低点--消息

日本当前的目标是在2020财年恢复基本预算盈余，之后稳步降低债务占国内生产总值(GDP)的比重。

内阁府希望政府的财政改革计划更加注重通过刺激措施使经济恢复增长，而不是削减支出。内阁府与安倍在促增长问题上持同样观点。

这与日本财务省的立场有冲突。财务省呼吁通过增税和削减支出来控制债务。

曾在财务省任职的日本央行总裁黑田东彦曾多次呼吁，政府通过提高消费税等措施来加快改革。

内阁府在2月表示，预计到2023财年日本债务占GDP的比重将降至182.6%，当前财年该比重料为195.1%，但这些预估是建立在政府的最佳经济增长情形假设之上的。(完) (编译 王丽鑫/戴素萍汪红英；审校 李爽/李婷仪/杜明霞)

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