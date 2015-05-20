日本经济：削减债务计划需要央行未来数年维持公债收益率在低点--消息

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
日本当前的目标是在2020财年恢复基本预算盈余，之后稳步降低债务占国内生产总值(GDP)的比重。
内阁府希望政府的财政改革计划更加注重通过刺激措施使经济恢复增长，而不是削减支出。内阁府与安倍在促增长问题上持同样观点。
这与日本财务省的立场有冲突。财务省呼吁通过增税和削减支出来控制债务。
曾在财务省任职的日本央行总裁黑田东彦曾多次呼吁，政府通过提高消费税等措施来加快改革。
内阁府在2月表示，预计到2023财年日本债务占GDP的比重将降至182.6%，当前财年该比重料为195.1%，但这些预估是建立在政府的最佳经济增长情形假设之上的。(完) (编译 王丽鑫/戴素萍汪红英；审校 李爽/李婷仪/杜明霞)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。