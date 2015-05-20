修正-《综述》全球六大银行因不当外汇交易，总计被罚近60亿美元

(更正巴克莱股号)

* 巴克莱被罚24亿美元，解雇了八名员工

* 花旗、巴克莱、摩根大通和苏皇就汇率操纵指控认罪

* 瑞银集团接到的罚单低于预期，股价触及六年半高点

路透纽约/伦敦5月20日 - 四家大型银行周三就汇率操纵指控认罪，并且与另外两家大型银行一道与监管当局就另一项调查达成和解，它们总计被处以近60亿美元罚金。

美国和英国官员指控，花旗集团 、摩根大通 、巴克莱 、瑞银集团 和苏格兰皇家银行 利用受邀聊天室和编码语言来协调他们的交易，明目张胆地欺骗客户以提高自身获利。

“鉴于上述银行这种反竞争行为持续时间长且性质恶劣，对他们开出的处罚是适宜的，”美国司法部长Loretta Lynch在华盛顿的记者会上说。

这种不当行为一直持续到2013年，之前监管机构开始对银行操纵伦敦银行间拆放款利率(Libor)的指控进行惩罚，银行承诺对自身企业文化进行检查，并增强合规性。

美国和欧洲当局已经对七家银行总计罚款逾100亿美元，因这些银行未能阻止交易员企图操纵汇率的行为。

调查还远没有结束。检察官可能针对个人提起诉讼。联邦和州政府当局正在调查银行业者如何利用电子外汇交易，以牺牲客户利益为代价为自己牟利。

周三的和解案之所以这么突出，部分原因是美国司法部处罚的25亿美元，是其有史以来最大的一批反垄断罚款。

美国司法部还迫使花旗集团旗下主要银行部门Citicorp，以及摩根大通、巴克莱和苏格兰皇家银行的母公司对美国刑事指控认罪，被视作司法部非同寻常地施展拳脚。

这是数十年来首次出现大型美国金融机构的母公司或主要银行部门对刑事指控认罪。

最近以前，美国当局很少对全球金融机构母公司提起刑事指控、而是与这些机构旗下较小的国外子公司和解。这样做让政府和银行业者能够更加容易地控制案件对金融系统和银行客户的影响。

参与认罪和解的银行一直在与监管方协商豁免权，以避免认罪导致严重的业务中断。

两位消息人士称，花旗集团和摩根大通将取得美国证券交易委员会(SEC)授予的豁免权，从而得以继续快速发行新证券，并且继续与共同基金和上市交易基金(ETF)开展业务往来。

另一位消息人士透露，已经同意就美国刑事指控认罪的巴克莱也将得到豁免权，可以继续从事多数的业务活动。

随着检察官和银行业者不断想出办法，让后者得以继续开展业务，分析师担心，这将使认罪对银行来说将更加常见，代价也更高。

“一个更广泛的问题是，这一案例让司法部今后可能对所有类型的银行违法行为都提出刑事检控，”Guggenheim证券的分析师Jaret Seiberg称。

律师表示，银行认罪后，那些与银行有定期外汇交易的退休基金和投资基金可以更容易地就其在交易中的损失提出控告。

**花旗的行为令人“丢脸”--CEO**

花旗将支付9.25亿美元刑事罚款，罚金规模在这些银行里最高，同时还要向美国联邦储备理事会(美联储/FED)支付3.42亿美元。

根据辩诉协议，花旗交易员早在2007年12月就开始参与外汇市场操纵，并至少持续至2013年1月。

路透看到一份花旗首席执行官Mike Corbat给员工的备忘录，其中称，该行的行为令人“丢脸”。

Corbat称，相关内部调查应该很快就能完成。截至目前，已有九人被开除。

摩根大通参与此事的时间为2010年7月至2013年1月，据此该行要承担5.5亿美元的刑事罚款。该行也同意向美联储支付3.42亿美元。

摩根大通称，此次反垄断指控所涉及行为主要归咎于一名交易员，这名交易员现已被开除。

纽约市场中，摩根大通和花旗股价均收低将近0.8%。

**“不欺骗就别做”**

巴克莱被处以创纪录的24亿美元罚金。就在执行长詹金斯承诺将整改该行的高风险、高回报企业文化后，其雇员仍在以误导手段进行销售。

巴克莱的销售员给客户的报价与该行交易员的报价不同，这就是所谓的“抬价”手段，目的是为提高获利。该行销售经理十分看重这种做法，一名雇员称，“如果你不欺骗，那就别做了”。

巴克莱上个月解雇了四名交易员，纽约金融局局长Benjamin Lawsky还要求该行解雇另外四人。

巴克莱已拨备32亿美元应对外汇操纵案和解。该行股价上涨逾3%至18个月高位，因为投资者对围绕外汇操纵丑闻的不确定性消除感到振奋。

瑞银集团对外汇操纵指控并未认罪，而是承认了一项电信欺诈罪名，并将因牵涉到伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)操纵案而支付2.03亿美元罚款。

瑞银还将因企图操纵汇率而向美联储支付3.42亿美元罚款。

苏格兰皇家银行将支付3.95亿美元刑事罚款，并向美联储缴纳2.74亿美元罚金。

美联储以不安全和不健全的外汇交易为由，向六家银行处以罚款，包括美国银行 的2.05亿美元罚金。美银也没有认罪。