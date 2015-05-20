《综述》若得不到援助，希腊6月将会违约--执政党议会团体发言人

欧洲央行执委会周三稍晚将开会，将决定是否提供希腊银行业更多紧急流动性援助。

**政治努力**

尽管濒临破产，齐普拉斯仍勉力在公众面前维持强硬形象，他将在本周欧盟峰会中寻求说服欧洲领袖们接受一项政治协议以打破僵局。

齐普拉斯周二对党内最高国会官员做简报，根据一位出席者说，齐普拉斯称政府希望在6月3日之前达成一项协议，盼能从尚待拨下的纾困救助款项中释出逾70亿欧元。

齐普拉斯也乐观认为，希腊与债权人目前在上调加值税、私有化及预算目标方面可望消弭歧见并敲定协议。该位出席议员说，希腊现在希望把养老金改革的讨论推迟至今年稍晚。