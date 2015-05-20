《综述》若得不到援助，希腊6月将会违约--执政党议会团体发言人

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
欧洲央行执委会周三稍晚将开会，将决定是否提供希腊银行业更多紧急流动性援助。
**政治努力**
尽管濒临破产，齐普拉斯仍勉力在公众面前维持强硬形象，他将在本周欧盟峰会中寻求说服欧洲领袖们接受一项政治协议以打破僵局。
齐普拉斯周二对党内最高国会官员做简报，根据一位出席者说，齐普拉斯称政府希望在6月3日之前达成一项协议，盼能从尚待拨下的纾困救助款项中释出逾70亿欧元。
齐普拉斯也乐观认为，希腊与债权人目前在上调加值税、私有化及预算目标方面可望消弭歧见并敲定协议。该位出席议员说，希腊现在希望把养老金改革的讨论推迟至今年稍晚。
但这类推迟将无法赢得债权人的同情，他们希望雅典做出更多让步，并专注在消弭技术层级协商的歧见。
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路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。