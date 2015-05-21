《综述》若得不到援助，希腊6月将会违约--执政党议会团体发言人

欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西称，未来几周达成协议的可能性仍然存在，不过具体还要取决于政治意愿的程度，毕竟目前在就劳动力和养老金问题的谈判上还存在巨大分歧。

“在偿付债权人方面，希腊政府表现出了创新性，但我们必须快速行动(努力与希腊达成协议)，”他在法国参议院委员会议上表示。“这只是几天或几周的问题。”(完) (编译 郑茵/白云/李婷仪/刘秀红；审校 徐文焰/王丽鑫/戴素萍/龚芳)