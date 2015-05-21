《综述》若得不到援助，希腊6月将会违约--执政党议会团体发言人

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西称，未来几周达成协议的可能性仍然存在，不过具体还要取决于政治意愿的程度，毕竟目前在就劳动力和养老金问题的谈判上还存在巨大分歧。
“在偿付债权人方面，希腊政府表现出了创新性，但我们必须快速行动(努力与希腊达成协议)，”他在法国参议院委员会议上表示。“这只是几天或几周的问题。”(完) (编译 郑茵/白云/李婷仪/刘秀红；审校 徐文焰/王丽鑫/戴素萍/龚芳)
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。