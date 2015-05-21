金砖国家：5月20日股汇市收盘纵览

路透5月21日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月20日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 跌0.46%或4.79点，报1,036.10点。

中国股市：沪综指收升，逼近前期高点大盘震荡加剧

中国汇市：人民币逆中间价收升，CNH走强与客盘购汇减少助力反弹

香港股市：恒指收低，但H股受到沪综指拉动而上涨

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巴西股市：指标Bovespa指数 收跌1.08%至54,901.02点。

巴西汇市：拉美货币多数下跌，但巴西雷亚尔逆势走高，因投资者预计议会将批准更多财政撙节计划，而这是政府今年能否实现预算节省目标的关键。雷亚尔兑美元 收报3.0030/35雷亚尔，上日收报3.0407/12。

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南非股市：处于守势，Tiger Brands 和MTN Group 的坏消息令投资者不安。指标Top-40指数 收跌0.3%至47,994点，大盘综合指数 跌0.2%报54,192点。

南非汇市：兰特/美元上涨，因通胀弱于预期提振南非将维持利率不变的观点

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印度股市：收盘触及近一个月高点，因外资继续买入推动蓝筹股走高；同时雨季将及时来临的预期，进一步增强央行6月降息的可能。指标BSE指数 涨0.69%，报27,837.21点，NSE指数 亦上涨0.69%，报8,423.25点。

印度汇市：印度卢比兑美元 走软，报63.77/78，上日收报63.67/68；追随多数亚币跌势，但国内股市走强可能阻止卢比进一步下跌。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 跌2.42%，报1,031.970点；MSCI明晟俄罗斯指数 跌2.13%，报561.22点。