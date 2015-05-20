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亚洲 | 2015年 5月 21日 星期四 07:49 BJT

《中国报摘》--中国证券报5月21日

* 头版头条:

--国务院总理李克强在巴西表示，中方愿与拉美方面探讨中拉产能合作“3乘3”新模式，共同建设物流、电力、信息三大通道；拓展基金、信贷、保险三条融资渠道。 　　

* 其他:

--中国首只海外VIE架构回归概念母基金--中国龙腾回归母基金宣布成立，规模达20亿元人民币。据悉，这只基金由盛景嘉成母基金发布，后者将专注服务于美元背景的“存量创新公司”回归。

--阿里巴巴 汽车事业部宣布启动天猫“车海淘”业务，将与线下平行进口车展示交易中心和企业合作，共同打造平行进口车O2O售后服务行业标准。阿里巴巴由此切入平行进口汽车领域。

--方兴地产 与腾讯 、华远地产与360 昨分别宣布达成战略合作，两起“互联网+房地产”合作均着力打造“智慧家”。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 林琦；; 审校 杨淑祯)

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