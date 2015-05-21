版本:
中国
亚洲 | 2015年 5月 21日 星期四 08:01 BJT

《全球汇市》美元指数守在两周高位附近，关注中国和日本PMI数据

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1097 1.1091 +0.05 -8.27 1.2097

美元/日圆 121.23 121.34 -0.09 +1.30 119.68

欧元/日圆 134.53 134.58 -0.04 -7.08 144.78

美元/瑞郎 0.9362 0.9371 -0.10 -5.82 0.9941

英镑/美元 1.5535 1.5535 +0.00 -0.24 1.5573

美元/加元 1.2203 1.2206 -0.02 +5.04 1.1618

澳元/美元 0.7877 0.7871 +0.08 -3.56 0.8168

新西兰元/美元 0.7301 0.7304 -0.04 -6.36 0.7797

澳元/日圆 95.490 95.510 -0.02 -2.31 97.750

新西兰元/日圆 88.510 88.630 -0.14 -5.14 93.310

英镑/日圆 188.33 188.50 -0.09 +1.05 186.38

澳元/新西兰元 1.0787 1.0769 +0.17 +3.04 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译 李爽/许娜/李婷仪/王颖；审校 徐文焰/白云/郑茵)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐