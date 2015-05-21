《焦点》日本央行政策报告中有所省略，可能暗示积极刺激政策存疑

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
熟知日本央行思维的人士说，总裁黑田东彦无意舍弃两年的时间框架或者基础货币目标，而且他将倾向于必要时扩大刺激政策。
但他们说，委员会内部对QQE的不安日益增加，可能引发改变时间框架的辩论。QQE极度依赖对市场情绪的影响，而这种影响难以捉摸。
“日本央行要么得放弃两年的时间框架、要么再度放宽政策--或者两者都做，”东短研究首席经济分析师加藤出说。
“不论选哪一个，央行都将面临难处。如果央行想坦然面对QQE效应，央行就得承认，扩大基础货币对提高通胀预期基本无效。”(完) (编译 郑茵/白云/李爽/李婷仪 审校 杜明霞/戴素萍/王丽鑫)
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路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。