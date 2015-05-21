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货币新闻 | 2015年 5月 21日 星期四 09:02 BJT

《焦点》日本央行政策报告中有所省略，可能暗示积极刺激政策存疑

熟知日本央行思维的人士说，总裁黑田东彦无意舍弃两年的时间框架或者基础货币目标，而且他将倾向于必要时扩大刺激政策。

但他们说，委员会内部对QQE的不安日益增加，可能引发改变时间框架的辩论。QQE极度依赖对市场情绪的影响，而这种影响难以捉摸。

“日本央行要么得放弃两年的时间框架、要么再度放宽政策--或者两者都做，”东短研究首席经济分析师加藤出说。

“不论选哪一个，央行都将面临难处。如果央行想坦然面对QQE效应，央行就得承认，扩大基础货币对提高通胀预期基本无效。”(完) (编译 郑茵/白云/李爽/李婷仪 审校 杜明霞/戴素萍/王丽鑫)

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