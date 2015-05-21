《焦点》日本央行政策报告中有所省略，可能暗示积极刺激政策存疑

熟知日本央行思维的人士说，总裁黑田东彦无意舍弃两年的时间框架或者基础货币目标，而且他将倾向于必要时扩大刺激政策。

但他们说，委员会内部对QQE的不安日益增加，可能引发改变时间框架的辩论。QQE极度依赖对市场情绪的影响，而这种影响难以捉摸。