中国个股：渤海租赁引进巴西航空40架E190飞机，总价21.4亿美元

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透上海5月21日 - 周三临时停牌的中国渤海租赁 周四公告称，全资子公司天津渤海与中国进出口银行、巴西国家经济社会发展银行等达成融资协议，引进巴西航空工业公司40家E190系列飞机，总价值为21.4亿美元。
渤海租赁表示，上述融资框架协议及后续项下协议的顺利实施，将为天津渤海未来拓展飞机租赁业务产生正面影响，也会对上市公司未来生产经营和业绩带来积极影响。
渤海租赁2014年年报显示，受益于国内一带一路及丝绸之路计划，亚太地区航空业发展空间巨大，公司持续看好飞机租赁领域的增长空间，2015年公司将通过再融资方式继续加大对飞机租赁有业务的投放，力争将香港航空租赁打造成为全球领先的飞机租赁公司。
渤海租赁将于今日复牌，周二收报21.10元/股，最近一个月股票上涨60%。（完）
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(发稿 徐永; 审校 杨淑祯)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。