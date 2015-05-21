EIA库存周报：美国上周原油库存连降第三周，油品库存亦减少

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透纽约5月20日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，美国上周原油库存连续第三周下滑，因炼厂提高产出；汽油和馏分油库存也减少。
5月15日止当周，美国原油库存 下降270万桶至4.822亿桶。分析师原先预期为下降100万桶。
数据显示，俄克拉荷马州库欣的原油库存 下降24.1万桶，为连续第四周库存减少。
“这份报告充其量只是颇为中性，在整体库存状况偏空的情况下，一周库存变动只是略微偏多，”WTRG Economics能源分析师James L. Williams称。
EIA数据显示，炼厂原油日加工量 增加24.5万桶，弥补了前一周大部分降幅。炼厂产能利用率 上升1.2个百分点，至92.4%。
汽油库存 下降280万桶，让每年这个时候异常偏高的库存有所下降。分析师原本预计为增加72.9万桶。
数据显示，包括柴油和取暖油在内的馏分油库存 下降54.6万桶。分析师预估为持稳。
美国原油日进口量 增加31.8万桶至673万桶。(完)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。