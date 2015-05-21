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亚洲 | 2015年 5月 21日 星期四 08:17 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--5月21日-5月28日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。
 日期  时间   国家   规模       发行细节
 5/21         日本              标售三个月期贴现国库券
 5/21         日本              提高流动性标售
                                
 5/21         英国              标售2030年到期、票息4¾%的公债
                                
 5/21         西班              标售公债
              牙                
 5/21         法国              标售中期政府债券(BTAN)/通膨保值
                                公债
 5/25  1350   法国              标售国库券(BTF)
 5/26         美国              发售两年期公债
                                
 5/26         日本              标售20年期公债
                                
 5/26         意大              标售零息/BTP债券
              利                
 5/27         意大              标售国库券
              利                
 5/27         美国              发售五年期公债
                                
 5/27         美国              发售两年期浮动利率公债
                                
 5/27         德国   20亿欧元   标售30年期公债
                                
 5/27         英国              标售2058年到期的指数挂钩公债
                                
 5/28         意大              标售中长期公债
              利                
 5/28         美国              发售七年期公债
 5/28         日本              标售三个月期贴现国库券
 5/28         日本              标售两年期公债
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
    
      
    全球重要经济事件一览表       
    新兴市场重要经济事件预告       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            
    

 (编译 王兴亚；审校 龚芳)

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