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亚洲 | 2015年 5月 21日 星期四 08:12 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--5月21日

路透香港5月21日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周三收市价的比较。(1美元=7.7523港元<
 HKD=>)
                                                                                      
 美股道琼工业指数周三收低26.99点，或0.15%，报18,285.4点。此前美国联邦储备理事会(FED/美
 联储)发布的4月会议记录，没有改变市场对美联储何时将开始升息的预期。            
                                                                                      
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       158.980    0.15      23925            12.325      -0.12
 中国铝业                      15.700   -0.88      21115             4.868      -0.24
 中国移动                      66.820   -1.82     259871           103.602       0.00
 中国人寿                      73.110   -0.11      22810            37.785       0.09
 中石油                       123.410   -0.25      22318             9.567      -0.03
 中石化                        88.490   -0.46      20011             6.860      -0.44
 汇丰控股                      47.810    0.97    2084928            74.127       0.42
 中电信                        70.870   -1.62      23107             5.494      -0.47
 中国联通                      17.950   -0.39     119965            13.915      -0.46
 兖州煤业                       9.340    1.30      16784             7.241      -0.68
 华能国际                      55.670   -1.03       8470            10.789       0.65
 南方航空                      49.220    1.80      30129             7.631      -1.02
 东方航空                      37.300    4.31      23819             5.783      -0.63
 中芯国际                       5.300    0.38       4387             0.822      -0.99
 
    （完）

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