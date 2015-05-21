《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--5月21日

路透香港5月21日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周三收市价的比较。(1美元=7.7523港元< HKD=>) 美股道琼工业指数周三收低26.99点，或0.15%，报18,285.4点。此前美国联邦储备理事会(FED/美 联储)发布的4月会议记录，没有改变市场对美联储何时将开始升息的预期。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 158.980 0.15 23925 12.325 -0.12 中国铝业 15.700 -0.88 21115 4.868 -0.24 中国移动 66.820 -1.82 259871 103.602 0.00 中国人寿 73.110 -0.11 22810 37.785 0.09 中石油 123.410 -0.25 22318 9.567 -0.03 中石化 88.490 -0.46 20011 6.860 -0.44 汇丰控股 47.810 0.97 2084928 74.127 0.42 中电信 70.870 -1.62 23107 5.494 -0.47 中国联通 17.950 -0.39 119965 13.915 -0.46 兖州煤业 9.340 1.30 16784 7.241 -0.68 华能国际 55.670 -1.03 8470 10.789 0.65 南方航空 49.220 1.80 30129 7.631 -1.02 东方航空 37.300 4.31 23819 5.783 -0.63 中芯国际 5.300 0.38 4387 0.822 -0.99 （完）