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亚洲 | 2015年 5月 21日 星期四 08:20 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--5月21日-5月28日

(除特别说明外，均为GMT时间)

5月21日(四)

死海--世界经济论坛2015年中东与北非会议(至5月23日)。

巴西利亚--IMF总裁拉加德访问巴西(至5月22日)，参加一个有关通胀目标的央行研讨会。预计拉加德将会见巴西财长Joaquim Levy。

葡萄牙辛特拉--欧洲央行就中央银行业举行论坛(至5月23日)。演讲者：欧洲央行(ECB)总裁德拉吉、执委普雷特、国际货币基金组织(IMF)首席经济学家布兰查德(Olivier Blanchard)、英国央行总裁卡尼、墨西哥央行总裁卡斯腾斯、爱尔兰央行总裁霍诺汉(Patrick Honohan)、经济合作暨发展组织(OECD)首席经济学家曼恩(Catherine Mann)及日本央行总裁黑田东彦。

东京--韩国企划财政部长官崔炅焕访问日本(至5月23日)，并会见日本财务大臣麻生太郎。

比勒陀利亚--南非央行宣布利率决议(1300)。

首尔--韩国央行总裁李柱烈与地方银行行长举行例行会议，讨论经济议题(2230)。

5月22日(五)

暂无重要经济事件。

5月25日(一)

耶路撒冷--以色列央行宣布利率决定(1330)。

阿比让--非洲开发银行第50届年会(至5月29日)。会议将选举新总裁。

哈博罗内--博茨瓦纳央行总裁就近期经济形势举行媒体简布会(0600)。

5月26日(二)

布达佩斯--匈牙利央行举行议息会议(1200)。作出利率决定，随后公布货币政策声明。

5月27日(三)

安卡拉--土耳其央行公布最新一次政策会议的会议记录。

5月28日(四)

新加坡--美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)在新加坡银行业监管机构联席会议上发表讲话(0620)。

新加坡--20国集团(G20)-经济合作暨发展组织(OECD)高层圆桌会议，主题为机构投资者与长期投资。

曼谷--泰国央行总裁张旭州在2015年大湄公河投资论坛发表讲话。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

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美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 龚芳)

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