《新兴市场重要经济事件预告》--5月21日-5月28日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
(除特别说明外，均为GMT时间)
5月21日(四)
死海--世界经济论坛2015年中东与北非会议(至5月23日)。
巴西利亚--IMF总裁拉加德访问巴西(至5月22日)，参加一个有关通胀目标的央行研讨会。预计拉加德将会见巴西财长Joaquim Levy。
葡萄牙辛特拉--欧洲央行就中央银行业举行论坛(至5月23日)。演讲者：欧洲央行(ECB)总裁德拉吉、执委普雷特、国际货币基金组织(IMF)首席经济学家布兰查德(Olivier Blanchard)、英国央行总裁卡尼、墨西哥央行总裁卡斯腾斯、爱尔兰央行总裁霍诺汉(Patrick Honohan)、经济合作暨发展组织(OECD)首席经济学家曼恩(Catherine Mann)及日本央行总裁黑田东彦。
东京--韩国企划财政部长官崔炅焕访问日本(至5月23日)，并会见日本财务大臣麻生太郎。
比勒陀利亚--南非央行宣布利率决议(1300)。
首尔--韩国央行总裁李柱烈与地方银行行长举行例行会议，讨论经济议题(2230)。
5月22日(五)
暂无重要经济事件。
5月25日(一)
耶路撒冷--以色列央行宣布利率决定(1330)。
阿比让--非洲开发银行第50届年会(至5月29日)。会议将选举新总裁。
哈博罗内--博茨瓦纳央行总裁就近期经济形势举行媒体简布会(0600)。
5月26日(二)
布达佩斯--匈牙利央行举行议息会议(1200)。作出利率决定，随后公布货币政策声明。
5月27日(三)
安卡拉--土耳其央行公布最新一次政策会议的会议记录。
5月28日(四)
新加坡--美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)在新加坡银行业监管机构联席会议上发表讲话(0620)。
新加坡--20国集团(G20)-经济合作暨发展组织(OECD)高层圆桌会议，主题为机构投资者与长期投资。
曼谷--泰国央行总裁张旭州在2015年大湄公河投资论坛发表讲话。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 龚芳)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。