中国证券：前海开源基金防范中小板和创业板风险，严控投资比例--报载

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透上海5月21日 - 面对一路上涨的中国创业板，一些机构对后市的看法也趋于谨慎。上海证券报周四报导，前海开源基金公司近日决定，严控旗下基金投资中小板和创业板股票的比例；而在此前上证综指 2,000点时，该公司曾提出“特大牛市”的理念。
报导指出，前海开源基金投资决策委员会的风险控制决定：对于基金净值在1.2元以下及在沪综指4,000点区域及以上点位发行的新基金，在完全符合法律法规及基金合同规定的前提下，单个基金持有所有中小板和创业板股票的合计比例不得主动超过该基金资产净值的10%。
而对于净值在1.2元以上的基金，鉴于其净值防守垫较充足，公司决议在合规及授权范围内，基金仓位及投资中小板、创业板股票的比例由基金经理本人谨慎自主决策。
报导称，虽然业内对于中小板、创业板股票的风险已经讨论较多，但公募基金公司从公司层面出发，以具有强制约束力的投资决策委员会指令方式，严控中小板、创业板股票风险，在公募基金公司还是首例。而对于后市，前海开源并非全部转入主板，可能会选择空仓，或者对于混合型基金等配置其他投资品种。
报导引述前海开源基金投资研究业务相关负责人表示，前海开源基金在创业板指数平均110倍市盈率、中小板指数平均70倍市盈率的时点上，出于对基金持有人长期利益的保护，从风险控制的角度做出了相应安排。
不过另一方面，前海开源认为相对而言蓝筹股的泡沫并不大。上述投研业务负责人表示，目前A股市场的总体泡沫程度远低于2007年6,000点时，以沪深300指数 为代表的蓝筹股总体泡沫不大，10%-20%的回调就基本可以释放泡沫、回到合理估值水平，与港股中资蓝筹股估值水平接轨。(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
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