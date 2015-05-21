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亚洲 | 2015年 5月 21日 星期四 08:23 BJT

表格：外资上周买超日本股票，日本投资者亦买超海外债券

路透东京5月21日 - 日本财务省周四公布的资本流动数据显示，截至5月16日当周，外资继续买超日本股票。

外资5月16日止当周在日本股市买超1,873亿日圆，前一周买超714亿日圆。

日本投资人最近一周买超海外债券10,992亿日圆，前一周为买超3,947亿日圆。

下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆：

外资在日本投资(负值代表卖超)：

股市 债市 货币市场

5月10日-5月16日 +187.3 -672.8 -383.4

5月 3日-5月 9日 +71.4r +133.8r +1,047.0

日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)：

股市 债市 货币市场

5月10日-5月16日 +39.4 +1,099.2 +42.4

5月 3日-5月 9日 +96.3 +394.7r +92.1

注：

--r为修正值

--债券包括受益凭证

欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选：

link.reuters.com/syk43s

欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选：

link.reuters.com/tyk43s (完)

(编译 汪红英；审校 杜明霞)

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