表格：外资上周买超日本股票，日本投资者亦买超海外债券

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透东京5月21日 - 日本财务省周四公布的资本流动数据显示，截至5月16日当周，外资继续买超日本股票。
外资5月16日止当周在日本股市买超1,873亿日圆，前一周买超714亿日圆。
日本投资人最近一周买超海外债券10,992亿日圆，前一周为买超3,947亿日圆。
下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆：
外资在日本投资(负值代表卖超)：
股市 债市 货币市场
5月10日-5月16日 +187.3 -672.8 -383.4
5月 3日-5月 9日 +71.4r +133.8r +1,047.0
日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)：
股市 债市 货币市场
5月10日-5月16日 +39.4 +1,099.2 +42.4
5月 3日-5月 9日 +96.3 +394.7r +92.1
注：
--r为修正值
--债券包括受益凭证
欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选：
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(编译 汪红英；审校 杜明霞)
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