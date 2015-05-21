《香港重要政经日程》--5月21日-5月26日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
================== 今日重要政经消息=================
5月21日（周四）
-- 公布4月份消费物价指数（CPI）。
-- 联想集团 公布全年业绩。
-- Niraku 公布全年业绩。
-- 百盛集团 公布首季业绩。
-- 国美电器 公布首季业绩。
--10:00 太古 股东周年大会。
*--11:30 利丰 股东周年大会。
--11:45 中渝置地 股东周年大会。
--15:00 网龙 股东周年大会。
--15:00 永利澳门 股东周年大会。
--15:00 北控水务 股东周年大会。
--15:30 中海油 股东周年大会。
*--16:30 联想集团 业绩记者会。
================== 近期重要政经消息=================
5月22日（周五）
-- 沪股通交易暂停。
--09:30 中国建材 在中国举行股东周年大会。
--13:30 中国太保 在中国举行股东周年大会。
--14:00 国航 在中国举行股东周年大会。
--14:00 万洲国际 股东周年大会。
--14:00 万科 在中国举行股东周年大会。
--15:00 中国太平 股东周年大会。
5月25日（周一）
-- 香港佛诞公众假期。
5月26日（周二）
-- 百丽国际 公布全年业绩。
-- 石药集团 公布首季业绩。
-- 康师傅 公布首季业绩。
-- 联众国际 公布首季业绩。
注：1. “*”代表新增。
2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 雷美珍)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。