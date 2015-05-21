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亚洲 | 2015年 5月 21日 星期四 08:19 BJT

《香港重要政经日程》--5月21日-5月26日

================== 今日重要政经消息=================

5月21日（周四）

-- 公布4月份消费物价指数（CPI）。

-- 联想集团 公布全年业绩。

-- Niraku 公布全年业绩。

-- 百盛集团 公布首季业绩。

-- 国美电器 公布首季业绩。

--10:00 太古 股东周年大会。

*--11:30 利丰 股东周年大会。

--11:45 中渝置地 股东周年大会。

--15:00 网龙 股东周年大会。

--15:00 永利澳门 股东周年大会。

--15:00 北控水务 股东周年大会。

--15:30 中海油 股东周年大会。

*--16:30 联想集团 业绩记者会。

================== 近期重要政经消息=================

5月22日（周五）

-- 沪股通交易暂停。

--09:30 中国建材 在中国举行股东周年大会。

--13:30 中国太保 在中国举行股东周年大会。

--14:00 国航 在中国举行股东周年大会。

--14:00 万洲国际 股东周年大会。

--14:00 万科 在中国举行股东周年大会。

--15:00 中国太平 股东周年大会。

5月25日（周一）

-- 香港佛诞公众假期。

5月26日（周二）

-- 百丽国际 公布全年业绩。

-- 石药集团 公布首季业绩。

-- 康师傅 公布首季业绩。

-- 联众国际 公布首季业绩。

注：1. “*”代表新增。

2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 雷美珍)

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