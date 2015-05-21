国际油市：美国原油期货跌向58美元，受供应过剩和美元走强拖累

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，5月15日止当周，美国原油库存下降270万桶至4.822亿桶。分析师原先预期为下降100万桶。
利比亚国家石油公司发言人称，因保安罢工，利比亚El Feel油田周三继续处于关闭状态。
伊拉克军队称，他们击退了“伊斯兰国”武装在拉马迪(Ramadi)附近的进攻。拉马迪是伊拉克西部安巴尔省(Anbar)首府，“伊斯兰国”上周末称已全面控制该城市。“伊斯兰国”武装目前已占领叙利亚城市巴尔米拉(Palmyra)。
联合国驻南苏丹特派团称，在政府军与反政府武装的冲突中，迫击炮弹击中苏丹Paloch油田附近的迈卢特(Melut)地区，导致4名平民死亡，8名平民重伤。
联合国秘书长潘基文周三称，将于5月28日在日内瓦举行谈判，力争结束亲政府武装和胡塞武装在也门逾七周的战斗。
伊朗最高领导人哈梅尼(Ayatollah Ali Khamenei)周三称，伊朗不允许国内核科学家接受国际核查人员的审查，也不接受世界强国针对其有争议核计划的“不合理的要求”。
利比亚前国防部副部长Khalid Sherif称，重新大选是解决利比亚冲突的唯一办法。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译/审校 杜明霞/刘秀红/龚芳)
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路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。