《台湾报摘》--工商时报、经济日报5月21日

*工商时报：

--针对经济部指4月机械外销订单衰退是因为汇率，央行官员强调，外销订单衰退的原因复杂，绝非单一汇率变动造成的结果，例如海外市场需求下降，或产品竞争力减弱，汇率只是众多的影响之一，并且台币汇率不能只考量进、出口商的需求，更重要的是维持金融稳定。

--资策会产业情报研究所(MIC)预期，今年苹果 对台代工业者iPhone代工量将逼近2.2亿支，较去年成长超过15%，成长性仍强，是供应链强而有力的伙伴。

--远雄 大巨蛋联贷银行团会议最快今日将由管理银行兆丰银出面召集开会。银行团成员指出，远雄联贷案总金额约154亿台币，迄今拨款约90亿元，但由于北市府昨晚突如其来宣布大巨蛋将停工，属于重大紧急事件，因此究竟会否视同违约，及要否采取利率加码及补提担保品来反映该联贷案的政治面风险提高，都必须在联贷银行团会议作成决议。

--行政院会今天将拍板房地合一课税的所得税法修正草案，将尽快送立法院，盼本会期尽速三读立法通过。政院今天通过版本仍以上周初审为基调，并没有再作修正的建议，学者对日出条款也不再坚持往前追溯。

*经济日报：

--市场预期，由于鸿海 产能规模大、组装良率佳，可望取得iPhone 6s系列六至七成组装订单，加上新iPad也由鸿海独家组装，鸿海是苹果下半年新产品代工订单最大赢家。

--小米以黑马姿态在手机市场占有一席之地，拉抬台湾手机代工出货量。资策会MIC昨日表示，小米已成为台湾手机代工第二大伙伴，今年订单约6,800万支。

--国家通讯传播委员会(NCC)昨日表示，第二阶段4G频谱2.6GHz释照，申请合并的业者视为同一申请人，因此国碁及亚太电信 视为同一家业者。业者分析，将形成五家业者抢四个频段，竞争激烈，可能大幅垫高标金至500亿台币以上。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。