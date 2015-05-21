修正-日本数据：5月制造业PMI初值重回枯荣线上方，因产出和新订单回升

(更正：第一段译文有误，应为“海内外需求”，而非“海内需求”)

路透东京5月21日 - 日本5月制造业活动小幅反弹，因产出和新订单回升，表明海内外需求有出现极需的改善。

Markit/JMMA日本5月经季节调整制造业采购经理人指数(PMI)初值为50.9，4月终值为49.9。

该指数为两个月来首次重回荣枯分水岭50之上。

5月产出指数初值亦升至51.7，4月时跌至50之下。

新订单指数初值升至51.2，结束连续两个月的萎缩，4月终值为48.8。

新出口订单指数初值从前月终值50.3小升至50.5，为连续第11个月扩张。

Markit/JMMA PMI指数5月终值将于6月1日公布。

日本1-3月经济增速创一年来最快，但增速是受到库存的推动，因企业投资并未积累动能。这使得外界仍然预期今年晚些时候会出台更多货币刺激措施。

民间消费、房市投资及出口全都上升，但脚步温吞，这让决策人士在激进货币刺激计划推出两年后还需更加努力。

5月PMI初值数据将表明，当季经济很有可能持续扩张。(完)