《香港报摘》--信报5月21日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
* 要闻版头条：
--全球市值最大的太阳能公司汉能薄膜发电 股价暴跌47%后紧急停牌，市传导致有做“跨境港股孖展”的内地股东因资金受限来不及补仓而被斩仓，触发股价出现“人踩人”骨牌式急泻。
* 其他：
--东方明珠石油 前副主席兼执行董事刘梦熊涉嫌与另外两名女子串谋诈骗及洗黑钱案，高等法院陪审员一致裁定，刘梦熊全部罪名不成立，当庭释放。
--英国天空新闻引述消息指出，英国审慎监管局（PRA）认为，滙控 现任英国汇丰银行行政总裁祈伟伦并不适合担任新设的分隔银行主席，意味着滙控在分隔银行的安排上遇到阻滞。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
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香港报摘 (整理 黄思艺; 审校 雷美珍/杨淑祯)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。