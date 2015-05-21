《香港报摘》--经济日报5月21日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
* 要闻版头条：
--汉能薄膜发电 去年起股价累升8.5倍后终于“爆煲”，在短短25分钟内急跌44%，公司强调运作正常，惟消息指汉能相关人士将要“拆棚”、有主要股东“漏夜扑水”求抵押股份进行巨额融资，以及有主要股东参与涉及衍生工具的对赌活动等。
* 其他：
--主力二、三綫城市的中国房地产商建业地产 着手转型，公司与华谊兄弟 签约，预估投资150亿元人民币于郑州共同打造一个电影主题乐园。
--中国财政部完成香港发行面向机构投资者及央行的140亿元人民币国债，多个年期品种利率均见下跌，加上中国进入利率下行周期，下半年发行的140亿元零售国债利率亦难望吸引。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
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香港报摘 (整理 黄思艺; 审校 雷美珍/)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。