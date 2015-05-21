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亚洲 | 2015年 5月 21日 星期四 09:05 BJT

《香港报摘》--经济日报5月21日

* 要闻版头条：

--汉能薄膜发电 去年起股价累升8.5倍后终于“爆煲”，在短短25分钟内急跌44%，公司强调运作正常，惟消息指汉能相关人士将要“拆棚”、有主要股东“漏夜扑水”求抵押股份进行巨额融资，以及有主要股东参与涉及衍生工具的对赌活动等。

* 其他：

--主力二、三綫城市的中国房地产商建业地产 着手转型，公司与华谊兄弟 签约，预估投资150亿元人民币于郑州共同打造一个电影主题乐园。

--中国财政部完成香港发行面向机构投资者及央行的140亿元人民币国债，多个年期品种利率均见下跌，加上中国进入利率下行周期，下半年发行的140亿元零售国债利率亦难望吸引。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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香港报摘 (整理 黄思艺; 审校 雷美珍/)

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