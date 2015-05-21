中信期货：资金持续流入，中国期指多头动能充沛

周三期指冲高后快速跳水，引发市场担忧。技术上，长上影线显示上方压力巨大。不过，从期指持仓数据看，似乎暂时还不太悲观。

本周资金持续流入期指。本周期指三品种连续三天呈现资金流入状态。伴随资金流入的是指数的回升。这意味着资金的回流对市场更多体现的是提振作用。这与5月初的增仓下行和随后三天反弹减仓不同。本周虽然市场波动较大，但沪深300期指累积增仓38,887手，上证50期指增仓15,026手，中证500期指增仓8,681手。因此，资金进场对于大盘回升趋势有利。不过，由于周三增仓力度明显减弱，午后的跳水对资金有一定的威慑力，加上一些技术派形成的抛压，短线期指上攻的步伐将放缓。(完)