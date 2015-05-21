《中国报摘》--其他报纸重要消息5月21日

**上海证券报**

--面对一路上涨的创业板，投资机构之间出现了分歧。前海开源基金公司近日决定，严控旗下基金投资中小板和创业板股票的比例。

--继去年两次10亿级融资后，九鼎投资拟开启挂牌新三板后第三次海量融资的序幕。与上两次定增不同的是，此次定增的发行价格有所下降，但融资规模却大跃进，升至75亿到125亿元人民币，达到PE公司新三板融资巅峰。

--渤海租赁 拟向世界第一大支线飞机制造商巴西航空工业公司 引进40架E190系列飞机，总价值达21.4亿美元。

--从国家电网获悉，巴西美丽山特高压输电项目奠基仪式近日在巴西举行。该项目是国家电网公司在海外中标的首个特高压输电项目，也是中国第一个特高压输电海外项目，标志着中国特高压技术走出去取得重大突破。

**证券时报**

--宏达新材 公告称，公司已初步确定拟通过资产置换、发行股份及支付现金购买分众多媒体技术（上海）公司。

**东方早报**

--宝钢 参与投资的欧冶物流规划在五年内上市。(完)