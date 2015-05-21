《中国报摘》--其他报纸重要消息5月21日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
**上海证券报**
--面对一路上涨的创业板，投资机构之间出现了分歧。前海开源基金公司近日决定，严控旗下基金投资中小板和创业板股票的比例。
--继去年两次10亿级融资后，九鼎投资拟开启挂牌新三板后第三次海量融资的序幕。与上两次定增不同的是，此次定增的发行价格有所下降，但融资规模却大跃进，升至75亿到125亿元人民币，达到PE公司新三板融资巅峰。
--渤海租赁 拟向世界第一大支线飞机制造商巴西航空工业公司 引进40架E190系列飞机，总价值达21.4亿美元。
--从国家电网获悉，巴西美丽山特高压输电项目奠基仪式近日在巴西举行。该项目是国家电网公司在海外中标的首个特高压输电项目，也是中国第一个特高压输电海外项目，标志着中国特高压技术走出去取得重大突破。
**证券时报**
--宏达新材 公告称，公司已初步确定拟通过资产置换、发行股份及支付现金购买分众多媒体技术（上海）公司。
**东方早报**
--宝钢 参与投资的欧冶物流规划在五年内上市。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。