国信期货：沪镍或加速回调

随着国内现货可交割品供应忧虑缓解，镍价掉头向下领跌大宗商品，昨日沪镍跌停并封死。由于内外比价和期现价差面临修复，预计沪镍短期回调将加剧，价格走势将显着弱于伦镍及现货镍。

据贸易商透露，受沪镍大跌影响，现货镍卖方报价较混乱，持货商不愿低价出货，而买家则多以观望为主，供需双方僵持，整体现货成交清淡。目前，进口现货多数是不可交割的电解镍，而可交割的金川镍仓单被普遍惜售。不过，有贸易商透露，最近贸易商出货金川镍的积极性较前期明显提高，市场供应增加缓和多头行情。此外，市场上进口镍数量仍多，整体货源充裕令镍价上行受阻，国内大型镍生铁厂产能释放增加，镍铁价格也难以对镍价有所支撑。(完)