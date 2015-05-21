版本:
中国
亚洲 | 2015年 5月 21日 星期四 08:51 BJT

《交易视点》台债买需强，但需观察新券追价热度--群益金鼎证券

路透台北5月21日 - 台湾群益金鼎证券最新债市日评认为，国际债市近期震荡大，但台债买需强，对利空冲击有限，然而本月底与下月初分别有五年与10年新券发行前交易，追价情况有待观察，预期走势维持区间波动。五年券104/6期 区间1.00-1.03%，10年券104/5期增额发行 区间1.54-1.60%。

IRS市场(利率交换)大致平稳，变动不大。三年成交1.105%，五年成交1.32-1.33%。(完) (整理 董永年; 审校 张喜良)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐