全球金融：全球前10大投行第一季大宗商品业务营收骤降28%--报告

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
去年全年，银行业者大宗商品业务营收增长9%至49亿美元，逆转之前三年的下降势头，因随着油价下跌，能源市场活动增加。
尽管主要银行大宗商品业务营收去年反弹，但只是刚超过2008年商品荣景高峰期141亿美元营收的三分之一。
一些投资者最近几年避开大宗商品交易，转战其他资产，因商品交易业绩欠佳，且该行业受到经济事件的冲击。
汤森路透/Core Commodity CRB指数 去年跌18%，2015年迄今跌1.7%。
银行业者去年继续撤出大宗商品交易，部分原因在于，全球金融危机后，监管更加严格，且资本要求提高。
对大宗商品业务作出调整的银行包括：美银美林 、巴克莱 、法国巴黎银行 、花旗 、瑞士信贷 、德意志银行 、高盛 、摩根大通 、摩根士丹利 、瑞银 。(完) (编译 汪红英/李爽 审校 杜明霞)
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路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。