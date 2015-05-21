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市场报道 | 2015年 5月 21日 星期四 09:18 BJT

全球金融：全球前10大投行第一季大宗商品业务营收骤降28%--报告

去年全年，银行业者大宗商品业务营收增长9%至49亿美元，逆转之前三年的下降势头，因随着油价下跌，能源市场活动增加。

尽管主要银行大宗商品业务营收去年反弹，但只是刚超过2008年商品荣景高峰期141亿美元营收的三分之一。

一些投资者最近几年避开大宗商品交易，转战其他资产，因商品交易业绩欠佳，且该行业受到经济事件的冲击。

汤森路透/Core Commodity CRB指数 去年跌18%，2015年迄今跌1.7%。

银行业者去年继续撤出大宗商品交易，部分原因在于，全球金融危机后，监管更加严格，且资本要求提高。

对大宗商品业务作出调整的银行包括：美银美林 、巴克莱 、法国巴黎银行 、花旗 、瑞士信贷 、德意志银行 、高盛 、摩根大通 、摩根士丹利 、瑞银 。(完) (编译 汪红英/李爽 审校 杜明霞)

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