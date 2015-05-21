欧洲央行：取消向媒体提供限时发布的通稿，受信息泄露风波影响

路透伦敦5月20日 - 欧洲央行周三表示，将停止向媒体提供限时发布的新闻通稿，此前该行一位高级决策官员向对冲基金提前透露市场敏感信息，引发了一场风波。

周一，欧洲央行执委科尔在伦敦一场晚宴上发表讲话，晚宴仅限于受到邀请的基金经理、银行家和学术界人士参加。科尔在晚宴上说，欧洲央行将加快购债计划，以抵消夏季预计将出现的迟滞市况。

该讲话内容周二被公开时，影响到了欧元 、股市和债市的走势。而在科尔最初讲话的那个时点左右，欧元也出现了下跌，外界因此炮轰欧洲央行，指责其不应让参加那场晚宴的人占到先机，当时在场的有来自Brevan Howard等对冲基金、及高盛和花旗等银行的人士。

这次晚宴没有对媒体开放。在科尔发表讲话后约13个小时，各大新闻媒体收到了事先发布的通稿，按规定，他们应在收到通稿的一个小时后再发布，届时欧洲央行也会同步在其官网上发布。

全球大多数主要央行普遍都会事先向媒体提供通稿，欧洲央行现在决定取消这个做法，多少让人感到意外。

欧洲央行的一位发言人说，周一事件后，做出这个决定是为了“严格程序”，不过央行之前就已经考虑这么做。