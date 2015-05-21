欧洲央行：取消向媒体提供限时发布的通稿，受信息泄露风波影响

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透伦敦5月20日 - 欧洲央行周三表示，将停止向媒体提供限时发布的新闻通稿，此前该行一位高级决策官员向对冲基金提前透露市场敏感信息，引发了一场风波。
周一，欧洲央行执委科尔在伦敦一场晚宴上发表讲话，晚宴仅限于受到邀请的基金经理、银行家和学术界人士参加。科尔在晚宴上说，欧洲央行将加快购债计划，以抵消夏季预计将出现的迟滞市况。
该讲话内容周二被公开时，影响到了欧元 、股市和债市的走势。而在科尔最初讲话的那个时点左右，欧元也出现了下跌，外界因此炮轰欧洲央行，指责其不应让参加那场晚宴的人占到先机，当时在场的有来自Brevan Howard等对冲基金、及高盛和花旗等银行的人士。
这次晚宴没有对媒体开放。在科尔发表讲话后约13个小时，各大新闻媒体收到了事先发布的通稿，按规定，他们应在收到通稿的一个小时后再发布，届时欧洲央行也会同步在其官网上发布。
全球大多数主要央行普遍都会事先向媒体提供通稿，欧洲央行现在决定取消这个做法，多少让人感到意外。
欧洲央行的一位发言人说，周一事件后，做出这个决定是为了“严格程序”，不过央行之前就已经考虑这么做。
这一禁令将不适用于欧洲央行将发布的数据，也不会影响它通过电话会议发布的利率决定，不过央行也在审视利率决定的宣布方式，最终可能会采用自动系统发布。(完) (编译 白云; 审校 许娜)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。