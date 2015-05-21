大连新北良：中国玉米现货风向标已经转向

在3月下旬到4月底，国内玉米市场价格在供应充裕、消费低迷以及高粱替代增加的打压下，经历了持续的下跌行情。但进入5月之后，玉米市场价格开始出现触底回升势头。

据估算，临储粮经过竞拍、出库之后的价格将高于目前的市场价格。以2013年产的辽宁粮为例，三等玉米起拍价格为2360元/吨，加上升水、出库费、运输等，运抵港口的价格将接近2500元/吨，较当前贸易粮到港收购价格2400元/吨高出100元/吨。因此，临储起拍价格为玉米市场价格提供了底部支撑。随着临储拍卖的持续进行，市场价格将向临储拍卖引领的价格水平看齐，玉米价格将呈现出稳中趋升的势头。(完)