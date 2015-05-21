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亚洲 | 2015年 5月 21日 星期四 09:25 BJT

《香港报摘》--其他报纸重要消息5月21日

**明报**

--徐工集团董事长王民在港澳台地区产品推介会上表示，公司过去较少涉足香港业务，今次借国家推动“一带一路”机遇将大力拓展港澳台及东南亚市场。

**星岛日报**

--阿里巴巴 举行首届全球女性创业者大会，并计划开拓云贵川等三四线城市及乡村等地方的物流业，以帮助当地女性展拳脚。

**苹果日报**

--华泰证券 香港公开招股第二日，券商及银行向散户借出孖展（保证金融资）额累计接近1,000亿港元，相当于超额认购逾55倍。

**文汇报**

--保利协鑫 首季多晶硅生产总量约为1.78万公吨，按年增长约11.1%；平均销售价每公斤19.14美元，同比跌约11.7%。

**大公报**

--中旅 董事总经理许慕韩在股东会后表示，公司会继续评估旗下资产，若旗下咸阳海泉湾项目年内仍持续亏损，将进行出售。（完）

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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