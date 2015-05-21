《香港报摘》--其他报纸重要消息5月21日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
**明报**
--徐工集团董事长王民在港澳台地区产品推介会上表示，公司过去较少涉足香港业务，今次借国家推动“一带一路”机遇将大力拓展港澳台及东南亚市场。
**星岛日报**
--阿里巴巴 举行首届全球女性创业者大会，并计划开拓云贵川等三四线城市及乡村等地方的物流业，以帮助当地女性展拳脚。
**苹果日报**
--华泰证券 香港公开招股第二日，券商及银行向散户借出孖展（保证金融资）额累计接近1,000亿港元，相当于超额认购逾55倍。
**文汇报**
--保利协鑫 首季多晶硅生产总量约为1.78万公吨，按年增长约11.1%；平均销售价每公斤19.14美元，同比跌约11.7%。
**大公报**
--中旅 董事总经理许慕韩在股东会后表示，公司会继续评估旗下资产，若旗下咸阳海泉湾项目年内仍持续亏损，将进行出售。（完）
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。