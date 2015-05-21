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亚洲 | 2015年 5月 21日 星期四 09:18 BJT

全球矿业：印度将在2015年取代中国成为全球最大煤进口国

“进口可能出现爆炸式增长...如果物流方面的制约能够克服，则市场可能会爆炸式增长，”Garg说。

与此同时，中国煤进口降幅大于预期。

路透本周稍早进行的一项调查显示，由于中国寻求支持本国生产商，并且要应对环境方面的担忧，2015年该国动力煤进口料将减少5,200万吨，或四分之一左右。

国际能源署(IEA)的数据显示，包括褐煤在内，中国2014年进口了2.29亿吨动力煤。(完) (编译 戴素萍/汪红英；审校 徐文焰)

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