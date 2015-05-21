全球矿业：印度将在2015年取代中国成为全球最大煤进口国

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
“进口可能出现爆炸式增长...如果物流方面的制约能够克服，则市场可能会爆炸式增长，”Garg说。
与此同时，中国煤进口降幅大于预期。
路透本周稍早进行的一项调查显示，由于中国寻求支持本国生产商，并且要应对环境方面的担忧，2015年该国动力煤进口料将减少5,200万吨，或四分之一左右。
国际能源署(IEA)的数据显示，包括褐煤在内，中国2014年进口了2.29亿吨动力煤。(完) (编译 戴素萍/汪红英；审校 徐文焰)
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路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。