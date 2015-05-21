长江期货：郑州动力煤期货有望迎来阶段性上涨

一季度以来，经济下行背景下，需求刚性收缩，叠加前几个月水电发力，动力煤需求形势恶化，价格持续下跌，累计跌幅超过20%。由于产能过剩、需求收缩，动力煤市场长期走势依然不乐观。也正因为如此，动力煤市场信心严重欠缺，若现货出现阶段性反弹，前后预期的极大落差将推动期货走势弹性十足。涨跌终有时，5月上旬，神华、中煤等低卡煤已试探性上涨，此乃顺应形势之举，未来1—2个月动力煤市场有望迎来转机。 随着煤矿调价，市场看涨氛围日渐浓厚。一旦贸易商发现下游需求好转、销售速度加快、库存加速回落，则其心态将好转。由于库存已经偏低，预期市场好转后贸易商极易出现惜售行为，库存充当供给的意愿及能力均将收缩，届时中间订单将大增，若配合电厂停止原料去库存并增加备货，实际采购短期可能出现放量增长，其瞬时爆发强度可能远超由淡旺季转换而带来的真实需求增加，从而推动动力煤价格上涨。(完)