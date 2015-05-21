全球金市：金价在1,200美元上方持稳，美国6月加息希望渺茫

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
会议记录还凸显联储在升息时努力避免市场波动，同时对于升息时机坚持逐次会议调整指引的做法的难度。
自3月中以来，金价一直未能突破每盎司1,170-1,230美元的区间，受累于美国升息时机的不确定性。
投资者人气最近几天转为偏空，金价从本周稍早触及的三个月高点滑落。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周三的黄金持仓量下降0.41%至715.26吨，为四个月最低。
俄罗斯央行周三表示，截至5月1日，该央行持有的黄金储备升至4,010万金衡制盎司。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 龚芳/王兴亚；审校 李爽/戴素萍)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。