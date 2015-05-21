全球金市：金价在1,200美元上方持稳，美国6月加息希望渺茫

会议记录还凸显联储在升息时努力避免市场波动，同时对于升息时机坚持逐次会议调整指引的做法的难度。

自3月中以来，金价一直未能突破每盎司1,170-1,230美元的区间，受累于美国升息时机的不确定性。

投资者人气最近几天转为偏空，金价从本周稍早触及的三个月高点滑落。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周三的黄金持仓量下降0.41%至715.26吨，为四个月最低。

俄罗斯央行周三表示，截至5月1日，该央行持有的黄金储备升至4,010万金衡制盎司。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金