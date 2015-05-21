光大期货：大连棕榈油期货振荡下行，供应压力攀升油脂上行压力加大

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
以下内容节选自5月21日的《期货日报》：
周三，受原油下跌拖累，大连棕榈油主力1509合约跳空低开后继续振荡下行。截至当日收盘，棕榈油1509合约期价收于4908元/吨，较前日结算价下跌136元/吨，跌幅2.7%。
自5月6日大连棕榈油期价冲高回落之后，在5月6日至5月18日的近两周时间内，棕榈油主力1509合约在5000—5200元/吨的高位区间换手率明显增加，这意味着基于技术及资金面因素参与做多的投机多头，对原油及国内油脂期价能否继续上行产生了怀疑。
分析机构预计，5月国内港口进口大豆到货量为650万—700万吨，6月为720万—730万吨，7月为750万—780万吨。预计5—7月进口大豆总到港量将达到2150万—2200万吨。按照进口大豆到货节奏推断，进口大豆集中到货的供应压力也将在5月中下旬全面显现。在5月中下旬，油厂开机率重新回到正常水平后，油粕库存快速回升，油脂上行压力加大。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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