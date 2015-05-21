瑞达期货：沪胶反弹告一段落，并转入调整阶段

沪胶1509合约在“五一”节后的跳空高开、加速上涨态势中缩量运行，表明多头势出现衰竭迹象，因为成交量逐渐萎缩，持仓量也逐步减少，同时价格滞涨并转跌。这说明多头有所松动，有明显获利了结的倾向。同时，也意味着沪胶反弹告一段落，并转入调整阶段。