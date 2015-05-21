瑞达期货：沪胶反弹告一段落，并转入调整阶段

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
以下内容节选自5月21日的《期货日报》：
沪胶1509合约在“五一”节后的跳空高开、加速上涨态势中缩量运行，表明多头势出现衰竭迹象，因为成交量逐渐萎缩，持仓量也逐步减少，同时价格滞涨并转跌。这说明多头有所松动，有明显获利了结的倾向。同时，也意味着沪胶反弹告一段落，并转入调整阶段。
结合前期前20名主力持仓的净持仓变化来看，净空持仓量有逐渐增加趋向，说明空头力量逐渐增强。而5月14日的大阴K线下破短期支撑，则说明调整级别扩大。5月20日再度杀出大阴K线，意味着空头力量开始得以释放，成交量明显放大，持仓量也有所减少。
近期威廉指标快速大幅下探至极空区域，说明空头来势凶猛，后期恐会反复于13500—13800元/吨区域，以充分消化空头力量。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
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