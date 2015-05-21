《交易视点》美国6月升息机率低，台债殖利率稳在低档--元大宝来证

路透台北5月21日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，虽美债走势起起伏伏，台湾市场资金宽松，金融机构有去化资金压力，10年现券在外流通筹码少对发行前10券形成保护，殖利率走高即有买盘接手，要再次突破1.60%难度提高，而五年料难以脱离盘整区间，本周五将有五年期发行前交易豋场，摆脱筹码束缚，可望吸引多空双方进场布局，预期10年增额券104/5期 成交区间在1.53-1.63%，而五年券104/6期 成交区间则1.0-1.05%。

在公布4月货币政策纪录后增强了市场对美联储在6月仍可能维持目前利率水准的观点，随着6月的接近，近期经济数据好坏参半对于经济成长力道的信心无法稳固，升息时点后延的可能性已几近确定，故美债殖利率随之滑落。终场指标10年期公债收在2.25%，与前一交易日殖利率下滑1.2基点。

本周美国公债市场主要关注在周五的美国消费者物价指数CPI可看出近期原油等商品反弹是否足以推升通膨，让美联储决定低通膨风险已出现减退，目前美债殖利率走势波动仍大，即使在上周经济数据不佳而出现下滑，但逢低获利了结将使美债殖利率底部垫高，而欧洲央行执委Benoit Coeure表示将在5、6月份增加资产购买，因7、8月流动性较差，在此因素下，美债仍具相当大的投资价值，有助于美债走稳。(完) (整理 董永年; 审校 张喜良)