中国个股：宏达新材称初步确定收购分众多媒体，后者估值约450亿元

路透上海5月21日 - 停牌近半年的江苏宏达新材料股份有限公司 周三稍晚公告称，公司已初步确定拟通过资产置换、发行股份及支付现金等方式购买分众多媒体技术（上海）有限公司100%股权，宏达新材股票将不晚于6月9日复牌。

而柘中股份 同日公告指出，公司已于4月底与香港Giovanna Investment签订了股权转让协议，以1.5亿元人民币购买分众多媒体公司0.3333%股权。据此计算，分众多媒体的最新估值已达450亿元。

宏达新材尚未披露具体重组方案，不过公司停牌前总市值仅38.6亿元，据此可判断，此次重组其实是分众多媒体借壳上市。宏达新材称，公司与相关各方正在积极推进重大资产重组事项的相关工作。

柘中股份公告指出，分众多媒体是中国领先的数字化媒体企业，拥有雄厚的实力和资源及优秀的盈利能力，且近年致力于将自身打造成为领先的LBS（基于位置服务）平台和O2O（线上线下）平台，拥有非常良好的发展前景。

分众多媒体目前注册资本3,800万美元，去年净利24.17亿元。公司法人代表为江南春，这与此前曾在美国上市而后又私有化退市的分众传媒创始人为同一人。证券时报周四报导证实，在此次筹划登陆A股过程中，分众传媒已将全部资产装入分众多媒体。

2012年8月，分众传媒创始人兼董事长江南春联合方源资本、凯雷、中信资本等机构对分众传媒发起私有化收购要约，2013年5月完成私有化，退市时该公司估值为27亿美元（约合人民币165亿元）。目前分众传媒的主要股东包括江南春、方源资本、复星 和中信资本等。

宏达新材自去年12月10日起停牌，因筹划重大资产重组，上一交易日收报8.93元。（完）