芝加哥期市：玉米价格三个交易日来首涨，理想天气预报令涨幅受抑

7月小麦期货 持平于每蒲式耳5.13-1/4美元，周三收高0.54%。

玉米和大豆承压，因预报称天气接近理想状况。下周气温料回升；本周早些时候的寒冷天气对期货价格构成支撑。

美国大平原地区南部的强降雨，帮助该地区摆脱持续数年的干旱，但同时导致俄克拉荷马州和德克萨斯州局部地区出现洪涝。Commodity Weather Group在给客户的报告中称，这种潮湿天气将可能持续大约两周时间。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 513.25 0.25 +0.05% +0.59% 491.38 68

CBOT玉米 361.25 1.25 +0.35% -0.21% 368.86 48

CBOT大豆 940.75 -0.50 -0.05% -0.58% 966.78 27

CBOT稻米 $9.58 $0.01 +0.10% -0.73% $10.00 48

美国原油 $58.78 -$0.20 -0.34% +2.65% $57.76 50

汇率

欧元/美元 $1.112 $0.003 +0.23% -0.28%

美元/澳元 0.789 0.002 +0.24% -0.29%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>