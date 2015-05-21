芝加哥期市：玉米价格三个交易日来首涨，理想天气预报令涨幅受抑

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
7月小麦期货 持平于每蒲式耳5.13-1/4美元，周三收高0.54%。
玉米和大豆承压，因预报称天气接近理想状况。下周气温料回升；本周早些时候的寒冷天气对期货价格构成支撑。
美国大平原地区南部的强降雨，帮助该地区摆脱持续数年的干旱，但同时导致俄克拉荷马州和德克萨斯州局部地区出现洪涝。Commodity Weather Group在给客户的报告中称，这种潮湿天气将可能持续大约两周时间。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 513.25 0.25 +0.05% +0.59% 491.38 68
CBOT玉米 361.25 1.25 +0.35% -0.21% 368.86 48
CBOT大豆 940.75 -0.50 -0.05% -0.58% 966.78 27
CBOT稻米 $9.58 $0.01 +0.10% -0.73% $10.00 48
美国原油 $58.78 -$0.20 -0.34% +2.65% $57.76 50
汇率
欧元/美元 $1.112 $0.003 +0.23% -0.28%
美元/澳元 0.789 0.002 +0.24% -0.29%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 刘秀红/王兴亚；审校 龚芳/白云)
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