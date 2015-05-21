美国个股：通用电气加快出脱金融资产，且对收购阿尔斯通资产信心满满

“我们有信心这个案子会过关，”伊梅尔特称。

伊梅尔特表示，公司目前预计阿尔斯通交易完成后五年，在节省成本等效益上将达到30亿美元，高于此前估计的12亿美元。公司指称，这项交易将令2018年每股盈余增加15-20美分。

路透上周报导，这项交易不太可能获得欧盟无条件批准，通用电气则已表明愿意考虑让步 。

伊梅尔特周三时表示，公司将考虑出脱一项产品的智慧财产权(知识产权)，以期让这项交易过关，但对任何可能损及服务营收的要求，则将予以拒绝。来自动力涡轮等设备方面的服务营收，通常会带来很高的利润率。

伊梅尔特同时指出，他预估公司油气业务今年将衰退5-10%；排除外汇波动因素，则将持平或最多减少5%。公司先前预估降幅将达5%。

就像其他能源行业供应商一样，外界认为通用电气容易受到油价暴跌的影响，因为消费者减少资本支出。伊梅尔特指称，公司计画在石油业务上削减10亿美元成本，包括今年将砍掉6亿美元支出。

“我们预计未来油气业务会表现不错，”他指出。