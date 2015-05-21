《焦点》中国创业板新股表现火热，无惧互联网泡沫破裂风险

该市场的泡沫特征正显现一些苗头。创业板市场的平均市盈率目前为106倍，接近2009年高点128倍。

汤森路透对创业板上市的200家公司进行分析发现，接近20%的公司没有分析师跟踪分析。

并且，一些股票走势根本无视基本面逻辑。

星河生物 股价今年至今已经飙升逾50%，尽管该公司过去两年连续亏损。

暴风科技和星河生物的管理层拒绝置评。

基金经理们并不确定市场是否已经触顶。

“潜在的宏观经济基本面看起来不那么有利，但散户投资者继续一窝蜂地跟进，因此很难说估值是不是出现了泡沫，”BMO Asset Management的投资组合经理Keith Taylor称。

中国创业板市场的估值和表现：link.reuters.com/jep74w

中国A股走势及每周新增开户数图表：link.reuters.com/zaj83w

中国PMI数据及市场走势图表：link.reuters.com/xuq74w