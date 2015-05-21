《焦点》中国创业板新股表现火热，无惧互联网泡沫破裂风险

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
该市场的泡沫特征正显现一些苗头。创业板市场的平均市盈率目前为106倍，接近2009年高点128倍。
汤森路透对创业板上市的200家公司进行分析发现，接近20%的公司没有分析师跟踪分析。
并且，一些股票走势根本无视基本面逻辑。
星河生物 股价今年至今已经飙升逾50%，尽管该公司过去两年连续亏损。
暴风科技和星河生物的管理层拒绝置评。
基金经理们并不确定市场是否已经触顶。
“潜在的宏观经济基本面看起来不那么有利，但散户投资者继续一窝蜂地跟进，因此很难说估值是不是出现了泡沫，”BMO Asset Management的投资组合经理Keith Taylor称。
中国创业板市场的估值和表现：link.reuters.com/jep74w
中国A股走势及每周新增开户数图表：link.reuters.com/zaj83w
中国PMI数据及市场走势图表：link.reuters.com/xuq74w
(完) (编译 王丽鑫/白云/刘秀红/王兴亚；审校 徐文焰/张明钧/李爽)
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