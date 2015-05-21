《中国债券市场每日交易备忘》--5月21日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
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--招标品种：新疆59亿元3/5/7/10年一般债务招标，10:40结束；
进出口行80亿3/7年固息增发债招标，11:00结束；
进出口行40亿10年固息增发债招标，11:20结束
--5/21 汇丰制造业PMI初值 5月
--5/28 规模以上工业企业利润 1-4月
--5/29 中国货物和服务贸易 4月
--中国首例国企违约债券--保定天威集团中票(11天威MTN2)主承销商建设银行 周三公布持有人会议决议，要求天威中票 加速到期，以及追加天威集团母公司兵装集团对该期中票提供无条件担保等。
--中国人民银行周三公告，取消银行间债市债券交易流通审批。依法发行的各类债券，在完成债权债务关系确立并登记完毕后，即可上市。
--中国国务院总理李克强周三在中巴工商界峰会闭幕式上发表致辞表示，中国有能力有信心实现今年7%左右的经济增长目标，保持经济中高速增长。并宣布中方将设立中拉产能合作专项基金，为此提供300亿美元融资，支持中拉产能合作项目。 (完)
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路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。