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亚洲 | 2015年 5月 21日 星期四 09:34 BJT

《汇市简讯》美元/加元早盘微跌，但技术面仍整体有利

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    *  美元/加元在亚洲市场早盘下跌15个跳动点，美元遭遇抛售
    *  动能指标呈中性，5日、10日和20日移动均线小幅走升--总体而言
比较有利
    *  图表显示已在1.1920形成底部，3月/5月跌势的38.2%回档位1.227
0进入视线
    *  稍早高点1.2211和伦敦市场高点1.2257是最近的阻力位
    *  5日移动均值切入位1.2162，以及之后的10日和20日移动均值切入
位1.2090/95为初步支撑位
    *  相关图表：link.reuters.com/nut74w (完)
      
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    全部现汇报价             

 (编译 徐文焰；审校 李爽)

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