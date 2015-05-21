《汇市简讯》美元/加元早盘微跌，但技术面仍整体有利

0114GMT * 美元/加元在亚洲市场早盘下跌15个跳动点，美元遭遇抛售 * 动能指标呈中性，5日、10日和20日移动均线小幅走升--总体而言 比较有利 * 图表显示已在1.1920形成底部，3月/5月跌势的38.2%回档位1.227 0进入视线 * 稍早高点1.2211和伦敦市场高点1.2257是最近的阻力位 * 5日移动均值切入位1.2162，以及之后的10日和20日移动均值切入 位1.2090/95为初步支撑位 * 相关图表：link.reuters.com/nut74w (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 徐文焰；审校 李爽)