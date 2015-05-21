《汇市简讯》美元/加元早盘微跌，但技术面仍整体有利

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
0114GMT * 美元/加元在亚洲市场早盘下跌15个跳动点，美元遭遇抛售 * 动能指标呈中性，5日、10日和20日移动均线小幅走升--总体而言 比较有利 * 图表显示已在1.1920形成底部，3月/5月跌势的38.2%回档位1.227 0进入视线 * 稍早高点1.2211和伦敦市场高点1.2257是最近的阻力位 * 5日移动均值切入位1.2162，以及之后的10日和20日移动均值切入 位1.2090/95为初步支撑位 * 相关图表：link.reuters.com/nut74w (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 徐文焰；审校 李爽)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。