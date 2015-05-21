全球经济：高科技企业预计未来两年出口将增长--调查

路透芝加哥5月20日 - 周三公布一项新调查显示，受访高科技企业高管中有近四分之三预计未来两年出口将成长，许多高管还计划未来一年增加向巴西、俄罗斯和印度市场扩张。

据IDC Manufacturing Insights为联合包裹(优比速,UPS) 进行的供应链变化调查，74%的受访者对出口持乐观看法。

只有14%的受访者表示，预计未来两年出口会下降。

IDC为此次调查在北美、欧洲、亚洲和拉美访问了516名高科技企业高管，其中包括通讯设备制造商和电脑厂商。

21%的受访者表示，他们计划未来一年在巴西市场扩张，表示要在新兴市场俄罗斯和印度扩张的受访者各占20%。