全球经济：高科技企业预计未来两年出口将增长--调查

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透芝加哥5月20日 - 周三公布一项新调查显示，受访高科技企业高管中有近四分之三预计未来两年出口将成长，许多高管还计划未来一年增加向巴西、俄罗斯和印度市场扩张。
据IDC Manufacturing Insights为联合包裹(优比速,UPS) 进行的供应链变化调查，74%的受访者对出口持乐观看法。
只有14%的受访者表示，预计未来两年出口会下降。
IDC为此次调查在北美、欧洲、亚洲和拉美访问了516名高科技企业高管，其中包括通讯设备制造商和电脑厂商。
21%的受访者表示，他们计划未来一年在巴西市场扩张，表示要在新兴市场俄罗斯和印度扩张的受访者各占20%。
有38%的受访者表示今年将采行在终端市场“就近”装配的原则。约有23%的高管表示，他们计划在未来两年或更长时间，将产地搬至离需求市场更近的地方，20%说预计会让装配工作离需求地更近。(完) (编译 李爽 审校 王丽鑫)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。