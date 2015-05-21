企业并购：孟山都表示将完全剥离先正达旗下种子业务，以便收购获批

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透5月20日 - 全球最大的种子公司美国孟山都(Monsanto) 周三表示，计划将瑞士先正达(Syngenta Ag) 旗下种子和遗传资产以及部分业务重叠的化学用品资产完全剥离，以便取得监管机构对其收购先正达的批准。
孟山都总裁Brett Begemann在声明中称，收购先正达的行动有望“重塑农业的未来”，监管机构对于两家农用化学品和种子行业巨头合并不无疑虑，但他相信这是可以解决的。
先正达已拒绝了孟山都开出的450亿美元收购报价，但后者并没有放弃。
孟山都周三还表示，公司已与Scotts Miracle-Gro Co 签署了一份有关商业许可和技术的扩大协议，扩大其Roundup牌除草剂在园艺行业的使用，此协议可为孟山都增加3亿美元毛利。(完)
(编译 郑茵 审校 李爽)
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路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。