香港新股：华泰证券IPO招股价将定为每股24.8港元，属区间上限--IFR

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透香港5月21日 - 据汤森路透旗下IFR周四的报导称，中国大型券商华泰证券（HTSC） 香港首次公开发售（IPO）招股价将定为每股24.8港元，属区间上限。
华泰证券此前设定招股价区间为每股20.68-24.8港元，发售14亿股新H股股，集资最多347.2亿港元（45亿美元）。
就上述报导，华泰证券未有即时回应。（完）
(编译 雷美珍；; 审校 杨淑祯)
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路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。