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货币新闻 | 2015年 5月 21日 星期四 10:11 BJT

香港新股：华泰证券IPO招股价将定为每股24.8港元，属区间上限--IFR

路透香港5月21日 - 据汤森路透旗下IFR周四的报导称，中国大型券商华泰证券（HTSC） 香港首次公开发售（IPO）招股价将定为每股24.8港元，属区间上限。

华泰证券此前设定招股价区间为每股20.68-24.8港元，发售14亿股新H股股，集资最多347.2亿港元（45亿美元）。

就上述报导，华泰证券未有即时回应。（完）

(编译 雷美珍；; 审校 杨淑祯)

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