香港个股：顺风清洁能源收购晶能光电主要股权，早盘逆市涨逾6%

路透香港5月21日 - 清洁能源综合方案供应商--顺风国际清洁能源有限公司 周四公布收购LED照明企业晶能光电的主要股权后，早盘初段股价逆市涨逾6%。

该公司在联交所的声明称，拟收购晶能光电的59%股权，并按每股5.2港元发行约3.92亿股股，作为支付约20.4亿港元之代价。是次发行的股份相当于经扩后股本约11.29%。

晶能光电为全球首家开始量产高功率的硅衬底GaN薄膜直立式LED晶片的公司，并正发展生产尺寸更大的硅片（直径150 -200毫米）及集成硅片水平封装。

顺风清洁能源表示，晶能光电的硅衬底LED技术与传统蓝宝石衬底LED相比生产成本大大降低，可为顺风带来巨大的利润贡献。

“本公司将依托晶能光电的核心技术优势在全球范围内适时整合产业链，争取更大利益。”公司并称。

于2014年度，晶能光电录得收益5,936万美元，除税后净亏损2,936万美元，资产净值9,696万美元。

香港时间09:54，顺风升6.02%，报5.28港元；大市恒生指数 则跌0.33%。（完）

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