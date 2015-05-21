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亚洲 | 2015年 5月 21日 星期四 10:05 BJT

《汇市简讯》澳元兑美元下跌几个跳动点，受疲弱的中国PMI数据拖累

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    *  澳元兑美元下跌几个跳动点，此前出炉的中国汇丰制造业采购经
理人指数(PMI)初值略逊于预期
    *  汇丰公布中国5月制造业PMI初值为49.1，(市场预期为49.3，上月
终值为48.9) 
    *  澳元兑美元早盘温和反弹，隔夜因美元走强而下挫
    *  澳元兑美元现报0.7883，盘中交投区间介于0.7866-93
    (完)
      
      
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 (编译 许娜；审校 白云)

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