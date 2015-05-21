港报社评：汉能突暴泻，显港股A股化挑战--经济日报5月21日

近月暴涨的汉能昨洗仓式大泻，作为北水爱股的汉能暴升暴跌，正好是港股A股化显例，类似事件更将不断重演，本港监管机构须更积极紧盯市场异动，及早警示，以彰港股规范。

股价升锐挫急 神仙股规模巨大

汉能薄膜发电（00566）在约半年内，股价由约1.8元升至最高曾见9.07元，市值曾逾3千亿元，被不少投资者视为「神仙股」，惟其股价昨在约20分钟内暴跌47%，市值蒸发近千四亿元，之后停牌，其主席李君河更罕有地未在股东会亮相，令各种传闻甚嚣尘上。

市场对汉能早存争议，如其定单大多来自透明度极低的母公司，其大股东李君河发迹史神秘等。惟更深层问题是，汉能事件实是港股A股化显例。沪港通去年11月开通后，汉能成为南下的北水最热捧股份之一，其股价急飈急爆，反映北水炒港股的两个新常态。

其一，股价升锐挫急。内地游资炒A股习惯一哄而上，爆炒过后一哄而散，随着沪港通与北水以各种渠道加快来港，这种投机操作形态亦引入港股，且港股不如A股有每天涨跌幅不多于一成的停板机制，北水可更勇进舞弄股价。除汉能外，本月初恩达（01480）的股价在一日内由30.1元暴升至102元后，再即日急回至17.44元，正好反映此现象。

其二，「神仙股」规模更巨大。过去港股不乏「神仙股」，但市值炒至过百亿已相当惊人，上千亿更极罕见，惟汉能市值却在短时间内被「煲」至高见3千亿元，规模堪比一些老牌蓝筹，反映「神仙股」现象已不局限于中小型股份，大市值股份亦成内地热钱围炒目标。

汉能事件后续发展尚待观察，但已揭示港股监管新挑战。港股成功除因广开门户吸纳四方资金外，更关键是有严谨游戏规则、成熟的投资者保障机制。惟港股A股化除带来源源北水外，如何不被内地非理性投机、甚或操弄市场的习气沾染，出现劣币驱逐良币的不良现象，那就须本港监管当局正视与严正矫正。

监管保市场秩序 防劣币逐良币

在港股新时代下，本港证监会与港交所必须更密切留意市场异动，对一些股权过度集中、交易异常频繁、股价大上大落的股份，须尽速要求有关公司澄清，必要时主动调查，向投机者警示港股有规有矩，并非可予取予携的「无掩鸡笼」。

监管机构积极维持市场公正，亦可警惕小投资者注意风险，惟入市始终是个人决定，投资者须明白炒「神仙股」犹如火中取栗，若贪胜不知输势成大鳄点心。

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