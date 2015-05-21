港报社评：施明德为台湾选战提高观赏指数--信报5月21日

施明德作为民进党前主席，亦是七年前反贪倒扁的总指挥，今天宣布以独立身份参加明年总统选举，对于台湾政坛将会带来什么变数？这除了教人拭目以待，也必然是未来几个月里让人深思的一个问题。

现年七十四岁的施明德早已显露竞选总统的野心，曾经有意拉拢亲民党主席宋楚瑜结盟，然而彼此之间谁正谁副无法达成共识。施明德遂以个人名义参选，并且日前已明确告知绿营友好。之所以决定在五月二十一日宣布参选，原因是此日正是他因美丽岛事件坐监获释二十五周年，他更自嘲那段日子「连蟑螂都比我好，牠至少自由自在的啦」。

有人认为，施明德参选多多少少算是一枚震撼弹，会分薄绿营的票源，毕竟他是民进党的创党元老。又有人认为，施明德将会抢去国民党的选票，因为他所号召的天下围攻反贪倒扁运动，曾经赢得蓝营不少支持者。假如这两种说法都有其事实基础，那么反而产生一个吊诡的悬念，施明德会不会落得个两面不讨好的尴尬局面？在绿营分薄一些票，在蓝营抢去一些票，不代表这样就够票当选，到头来斯人独憔悴，既不足为左右逢源，更不足以左右大局，总统选战仍然是蓝绿之争。

须知道，选总统不同于选市长，柯文哲能够以无党籍的独立身份赢得台北市长资格，并不是说同一模式可以在总统大选依样画葫芦；更何况，柯文哲名义上是无党籍，实际上深具绿营背景，要不是民进党让路，不派人角逐台北市长选举，柯文哲未必赢得那么轻易。施明德参选总统，民进党会让路吗？肯定不会，已经宣布参选的党主席蔡英文只会更加积极拉票，务求将其老前辈的影响减至最低。

可以这么说，除非施明德在未来几个月里能够作出石破天惊之举，或者台湾选战又出现堪可媲美「两颗子弹」的戏剧性丕变，否则这位踏入古稀之年的政坛耆英，极其量仅为这场本来无甚看头的大选提高观赏指数，总统人选不是出于绿营就是蓝营，而且以民进党的机会高得多。目前按照台湾多家媒体的民调分析，国民党无论推出谁来参选，结果都是不敌蔡英文。

现任总统马英九昨日以「七年奋斗，台湾出头」为题，总结七年来的执政成果。他表示，过去七年台湾的成长与改变带来的成果大家有目共睹，强调两岸签署经贸协议等等成就，在于台湾一直维持「不统、不独、不武」的现状，并在「九二共识、一中各表」的基础上推动两岸和平发展。马英九希望，未来不论由谁执政都应该延续两岸关系发展，两岸和平所获得的成果得来不易，必须用心珍惜，努力维系。

观乎马英九的讲法，是不是有一点「临别托孤」的味道？不论由谁执政云云，似乎他也没有信心国民党有人能够接下其大棒。假设下任总统真是蔡英文，相信两岸关系亦不会出现巨大的变化，原因是蔡英文虽然口头上不承认「九二共识」，但由始至终没有提出具体的对应方案，仅仅是十分模糊的「维持现状」。

蔡英文所说的「维持现状」，为马英九提供了重炮批评的弹药，他早前质问对方，人民要的现状是什么现状？是现在的现状？还是七年前的现状？如果蔡英文要的现状就是八成台湾人所需要的现状，为什么民进党一天到晚批评他「亲中卖台」？言下之意是说，要是没有「九二共识」，根本无法「维持现状」，这个现状是他花了七年时间创造的。

模糊自然也有模糊的好处，民进党的两岸政策只要少谈甚至不谈台独，起码不会破坏现时相对和平的两岸关系，现状既然是「不统、不独、不武」，民进党纵使他朝主政，对两岸政策作一些调整，这「三不」还是要维持下去 。

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